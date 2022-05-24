Rus diplomat: Zelensky'nin Putin ile görüşme arzusu PR çalışması

Rusya'nın BM'deki yetkili ismi Polyanskiy, Kiev'den gelen görüşme çağrılarına yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Zirve görüşmelerinin çok iyi hazırlanması gerektiğini bilmeyenler anlamıyor" dedi.

Ülkesi Rus güçlerince saldırı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, daha önceki açıklamasında, Rusya'dan mevkidaşı Vladimir Putin ile "her türlü formatta" görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Zelensky'nin Putin ile görüşme talebine Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy yanıt verdi.

"Katıksız bir PR çabası"

Polyanskiy, Zelensky'nin müzakere sürecinin devamı için yalnızca Putin ile görüşmeye hazır olmasına dair, "Kesinlikle katıksız bir PR çabası." dedi.

Polyanskiy, "Zirve görüşmelerinin çok iyi hazırlanması gerektiğini bilmeyenler anlamıyor. Gündem, her iki tarafça da kararlaştırılmalı ve o zamana kadar bazı temel çalışmalar yapılmalı, aksi takdirde görüşmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

"Ukraynalılardan cevaplar bekliyoruz"

TASS'ın haberine göre, görüşmeleri donduranın kendileri olmadığını belirten Polyanskiy, "Bazı temaslar var ve bir şekilde Ukraynalılardan bir süre önce ifade edilen tekliflerden cevaplar bekliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Putin ile "yalnızca çatışmanın sona ermesi konusunun görüşülmesi durumunda görüşmeye hazır olduğunu" kaydetmişti.

Kremlin, hazırlıksız görüşmeye kapıları kapattı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Moskova olarak Rusya ve Ukrayna liderleri arasındaki görüşmeyi reddetmediklerini, ancak bunun hazırlıksız gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etmişti.