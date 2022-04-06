Rus Dışişleri Bakanlığı: Buça’da Rusya’nın masum olduğuna dair yeterli kanıt var

Buça’da yüzlerce sivilin elleri bağlı bir şekilde öldürüldüğünü gösteren görüntülere ilişkin açıklama yapan Bakanlık, “Rusya’nın masum olduğuna dair yeteri kadar kanıt var” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bölgeden gelen görüntüler savaşın acı yüzünü tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

Rus ordusu başkent Kiev’den çekilmesi ile birçok bölge yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçti.

Yeniden kontrolün ele alındığı Buça’da çekilen görüntüler, tüm dünyanın gündemine oturdu.

Katledilmiş sivillere rastlandığı bildirildi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından şehirde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.

"Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu"

Podolyak, “Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor.” ifadeleri ile sivillerin fotoğraflarını paylaştı

Zelensky, 'soykırım' dedi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, yaşananları bir soykırım olarak değerIendirirken, Rus tarafı yaptığı açıklamalar katliamı gerçekleştirenin kendilerinin olmadığını ileri sürdü.

"Yeteri kadar kanıt var"

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi.

Açıklamada, “Rusya'nın Buça vakasında masum olduğuna dair yeteri kadar kanıt var.” ifadelerine yer verildi.