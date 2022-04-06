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    Rus Dışişleri Bakanlığı: Buça’da Rusya’nın masum olduğuna dair yeterli kanıt var

    Buça’da yüzlerce sivilin elleri bağlı bir şekilde öldürüldüğünü gösteren görüntülere ilişkin açıklama yapan Bakanlık, “Rusya’nın masum olduğuna dair yeteri kadar kanıt var” ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:09
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    Rus Dışişleri Bakanlığı: Buça’da Rusya’nın masum olduğuna dair yeterli kanıt var

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bölgeden gelen görüntüler savaşın acı yüzünü tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

    Rus ordusu başkent Kiev’den çekilmesi ile birçok bölge yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçti.

    Yeniden kontrolün ele alındığı Buça’da çekilen görüntüler, tüm dünyanın gündemine oturdu.

    Katledilmiş sivillere rastlandığı bildirildi

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından şehirde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.

    Rus Dışişleri Bakanlığı: Buça’da Rusya’nın masum olduğuna dair yeterli kanıt var #1

    "Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu"

    Podolyak, “Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor.” ifadeleri ile sivillerin fotoğraflarını paylaştı

    Zelensky, 'soykırım' dedi

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, yaşananları bir soykırım olarak değerIendirirken, Rus tarafı yaptığı açıklamalar katliamı gerçekleştirenin kendilerinin olmadığını ileri sürdü.

    Rus Dışişleri Bakanlığı: Buça’da Rusya’nın masum olduğuna dair yeterli kanıt var #2

    "Yeteri kadar kanıt var"

    Son olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi.

    Açıklamada, “Rusya'nın Buça vakasında masum olduğuna dair yeteri kadar kanıt var.” ifadelerine yer verildi.

    Rus Dışişleri Bakanlığı: Buça’da Rusya’nın masum olduğuna dair yeterli kanıt var #3

    Rus Dışişleri Bakanlığı: Buça’da Rusya’nın masum olduğuna dair yeterli kanıt var #4

    Rus Dışişleri Bakanlığı: Buça’da Rusya’nın masum olduğuna dair yeterli kanıt var #5

    Rus Dışişleri Bakanlığı: Buça’da Rusya’nın masum olduğuna dair yeterli kanıt var #6


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