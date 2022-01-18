Rusya'nın meşhur dublörü Evgeny Chebotarev, ölümcül gösterilerine bir yenisini daha ekledi.

Rusya’da dizi ve filmlerde dublörlük yapan ve sayısız ölümcül gösterilerle ülkenin en çok tanınan kişileri arasında yer alan Evgeny Chebotarev, geçtiğimiz eylül ayında araçla nehre uçtuğu gösteri sırasında kaburgasını kırdı.

Doktorların en az 6 ay sonra iyileşeceğini belirttiği Chebotarev, son gösterisi ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

MİNİBÜSÜN İÇİNDEN GEÇTİ

Chebotarev, 71'nci gösterisinde yola yerleştirilen bir platformun üzerine yatarak karşı yönden 80 kilometre hızla gelen minibüsün ön camından içeri daldı. Aracın içinden hızla geçen Chebotarev, arka kapıdan yola düştü.

Gösteri sırasında minibüste 3 yolcunun mizanseni yapıldı.

Rus dublör 80 km hızla giden minibüsün içinden geçti VİDEO