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    Rus ekonomisi resesyona girdi

    Rus ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 küçüldü.
    • 16.11.2022 - 20:57
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    Rus ekonomisi resesyona girdi

    Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

    Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 küçülen Rus ekonomisi, üçüncü çeyrekte de yüzde 4 küçüldü.

    Resesyona girdi

    Böylece Rusya ekonomisi iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdi.

    Küçülme bekleniyor

    AA'nın haberine göre Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 küçüleceği tahmininde bulunurken, Rusya Merkez Bankası ise ekonominin yüzde 3 ila 3,5 arasında küçülmesini bekliyor.

    Savaş nedeniyle çeşitli yaptırımlar uygulanıyor

    Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya başta enerji ve finans sektörü olmak üzere kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

    Rus ekonomisi resesyona girdi #1


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