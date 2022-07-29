Rus elçi Mitrofanova: Bulgaristan, şartları karşılarsa gaz akışı sürecek

Bulgaristan Büyükelçisi, rubleyle ödeme yapılması halinde, doğalgaz sevkiyatını yeniden başlatacaklarını söyledi.

Rusya, "dost olmayan ülkelerden" doğalgaz ödemelerini ruble para birimiyle almaya karar verdi.

Rus enerji devi Gazprom, öngörülen süre içinde rubleyle ödeme yapmaması nedeniyle Bulgaristan'a gaz tedarikini 27 Nisan'da tamamen durdurdu.

Bulgaristan'a ruble şartı

Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Bulgaristan'ın Gazprom'un gereksinimlerine uygun olarak ödeme yapması halinde gaz arzını her an yeniden başlatabileceklerini söyledi.

Rossiya 24'e konuşan Mitrofanova, "Elbette pek çok uzman, Gazprom ile bu yılın sonuna kadar geçerli olan sözleşmeye nihai olarak geri dönme çağrısında bulunuyor.

"Ödeme yapmaya karar verdiğinde..."

Bulgar tarafı, Gazprom'un talep ettiği program kapsamında ödeme yapmaya karar verdiğinde, arz herhangi bir zamanda yeniden başlatılacak." dedi.

Mitrofanova, Bulgaristan'da enerji alanındaki durumun "çok zor" olduğunu, son iki ayda gaz fiyatlarında önemli artışlar görüldüğünü sözlerine ekledi.