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    Rus firma Finlandiya'ya elektrik akışını durdurdu

    Rus firma Finlandiya'ya elektrik akışını durdurdu

    Rusya'da faaliyetini sürdüren Inter RAO adlı elektrik dağıtım firması, Finlandiya'ya gerçekleştirdiği elektrik akışını durduğunu bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 01:39
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma haberleri gündeme gelmişti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu haberlerin ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplamıştı.

    Kremlin'den gelen açıklamada “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma kararının Rusya’nın güvenliğine olası tehditlerinin" toplantıda tartışıldığı bildirilmişti.

    "Yedi gün boyunca ödeme alamadıkları" açıklaması

    Tüm bu gelişmelerin ardından Rus merkezli elektrik dağıtım firması Inter RAO, Finlandiya'ya sağlanan elektrik akışının kesileceğini açıkladı.

    Firma sebep olarak ise yedi gün boyunca ödeme alamadığı için akışın kesileceğini söyledi.

    Rus firma Finlandiya ya elektrik akışını durdurdu #1

    Yetkili kurumlara göre Finlandiya kesintiden etkilenmeyecek

    Finlandiya'da bazı yetkili kurumlar, söz konusu kesintinin ülkedeki toplam hacmin yüzde 10'u kadar olduğunu ve Finlandiya'nın kesinti olsa da yeterli enerji kaynağının bulunduğunu ifade etti.

    Rus firma Finlandiya ya elektrik akışını durdurdu #2


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