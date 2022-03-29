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    Rus füzeleri Jitomir kentinde yıkıma neden oldu

    Rus saldırılarının hedefi haline gelen Ukrayna'nın Jitomir kentine fırlatılan füzeler, yerleşim alanlarını yok etti.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 10:34
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    Rus füzeleri Jitomir kentinde yıkıma neden oldu

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 1 ay geride bırakıldı.

    Rus ordusu saldırılarını sürdürürken, ülkedeki en önemli stratejik noktalardan biri olan Jitomir kentinde de birçok askeri ve sivil nokta hedef alınıyor.

    YERLEŞİM YERLERİNE FÜZE ATILDI

    Saldırılar sonrası hayalet şehre dönen Jitomir’de, sokaklar boş kalırken, şehrin her noktası da barikatlarla çevrildi.

    EV VE ARAÇLAR YOK EDİLDİ

    Saldırılardan en fazla zarar gören sivil yerleşim noktalarından Romana Shukhevycha caddesi üzerinde bulunan birçok ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.

    Rus füzesinin düştüğü bölgede büyük bir krater oluştu.Patlamanın etkisiyle evler yıkıldı, araçlar da paramparça oldu.

    Rus füzeleri Jitomir kentinde yıkıma neden oldu VİDEO

    Rus füzeleri Jitomir kentinde yıkıma neden oldu #1

    Rus füzeleri Jitomir kentinde yıkıma neden oldu #2

    Rus füzeleri Jitomir kentinde yıkıma neden oldu #3


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