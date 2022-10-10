Rus füzelerinden biri Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'ne isabet etti

Rus füzelerinden biri Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'ne isabet etti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerinden birinin Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'ne isabet ettiğini açıkladı.

Dünya güne Rusya'nın, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü saldırısına misillemesi ile uyandı.

Erken saatlerden itibaren Rusya'dan ateşlenen yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzeler, başkent Kiev başta olmak üzere birçok Ukrayna şehrine düştü.

Ülke çapında alarma geçilen olay sonrası halk sığınaklara koştu.

Füzelerden birinin Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin ofisinin bulunduğu sokağa düştüğü saldırıda, 8 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı.

Alman Büyükelçiliği isabet aldı

Saldırıda kritik noktalar hedef alınırken Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'nin vize bölümünün bulunduğu binaya, Rus füzelerinin isabet ettiği duyuruldu.