Petrol
97.32
-0.61%
Euro
18.0291
-0.40%
Dolar
18.5813
-0.19%
Altın
1.003
-1.11%
Borsa
3595
0.76%
Bitcoin
363.499
-0.91%
BTXN Coin
9.01
-6.43%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Rus füzelerinden biri Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'ne isabet etti

    Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerinden birinin Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'ne isabet ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 13:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus füzelerinden biri Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'ne isabet etti

    Dünya güne Rusya'nın, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü saldırısına misillemesi ile uyandı.

    Erken saatlerden itibaren Rusya'dan ateşlenen yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzeler, başkent Kiev başta olmak üzere birçok Ukrayna şehrine düştü.

    Ülke çapında alarma geçilen olay sonrası halk sığınaklara koştu.

    Füzelerden birinin Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'nin ofisinin bulunduğu sokağa düştüğü saldırıda, 8 kişi hayatını kaybederken 24 kişi de yaralandı.

    Alman Büyükelçiliği isabet aldı

    Saldırıda kritik noktalar hedef alınırken Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada, Kiev'deki Alman Büyükelçiliği'nin vize bölümünün bulunduğu binaya, Rus füzelerinin isabet ettiği duyuruldu.

    Rus füzelerinden biri Kiev deki Alman Büyükelçiliği ne isabet etti #1


    Tozluyaka 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Sana ihtiyacım var Zeyno”
    Medya

    Tozluyaka 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Sana ihtiyacım var Zeyno”

    Nükhet Duru'dan Muhittin Böcek'e: Böcük başkanım, bizim için bir lütufsunuz
    Gündem

    Nükhet Duru'dan Muhittin Böcek'e: Böcük başkanım, bizim için bir lütufsunuz

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?

    Görüş Bildir