Rus gazeteci Mihail Gusman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattığı belgesel beğeni topladı Rus gazeteci Mihail Gusman'ın hazırlayıp sunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan bir belgesel yayınlandı. Gösterimi Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yapılan belgesel büyük beğeni topladı.

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Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Rus gazeteci Mihail Gusman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir belgesel hazırlığına girişti.

Gusman, çalışmalarını tamamladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ortaya dikkat çeken bir belgesel çıktı.

Erdoğan'ın çocukluğu, hayatı, politik geçmişi ve iktidar dönemlerini konu alan belgeselin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde gösterimi yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ev sahipliği yaparken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya Dışişleri Bakanlığı 4’üncü Avrupa Genel Müdürü Yuri Pilipson, TASS Genel Müdürü Sergey Mihailov, TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, farklı ülkelerden çok sayıda Büyükelçi, diplomat ve basın mensubu katıldı.

"Erdoğan sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma"

Yoğun katılımın gerçekleştiği programda Erdoğan belgeseli farklı dillerdeki altyazılar ile de aktarılırken, program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusçaya da çevrilen "Başka Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı konuklara hediye edildi.

Törende konuşan Gusman yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler kullanarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma." dedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakınlığına da değinen Gusman, liderlerin güvene dayalı bir yakınlığı bulunduğunu söyledi.

Rusya'da milyonlar izledi

Gusman ayrıca, Rus televizyonlarında yayınlanan belgeselin milyonlarca kişi tarafından da izlendiğini ekledi.

Son olarak belgesel, kısa bir süre önce Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-24'te de yayınlandı.

Öte yandan gösterimin ardından Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve belgesel hakkındaki sorularını cevapladı.

Erdoğan ile bugüne kadar büyük bir onurla 4 defa röportaj yaptığını aktaran Gusman, 22 yıldır hazırlayıp sunduğu bu program çerçevesinde bugüne kadar 400'den fazla önemli isimle görüştüğünü söyledi.

"Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip"

Erdoğan ile onun nezaketi sayesinde iki defa başbakanken iki defa da cumhurbaşkanıyken görüşme gerçekleştirdiğini belirten Gusman, "Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin şunları söyledi:

Onun hakkında beni en çok etkileyen şey argümanları anlama, tartıştığımız konuların özüne derinlemesine inme konusundaki inanılmaz yeteneğiydi. Sadece sorulara cevap vermedi, ele aldığımız konuların bir bütün olarak çok katmanlı bir analizini yaptı. Bu filme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusça basılmış kitabını almamız tesadüf değil. Bu kitabı hiçbir şeyi atlamadan baştan sona okudum. Filmimize kattığı çok derin düşünceler var çünkü bugün dünya siyasi arenasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi onu karşılaştırabilecek çok az insan olduğunu söyleyebilirim.

"Bu tür liderlerin böylesine güvene dayalı bir ilişkiye sahip olmaları dünyanın kaderi için çok önemli"

Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan'ın iyi ve güvene dayalı ilişkisine dikkati çeken Gusman, "Evet, birçok konuda farklı bakış açıları var, analizlerde veya bazı değerlendirmeleri farklılık gösterebiliyor. Ama bu tür liderlerin böylesine güvene dayalı bir ilişkiye sahip olmaları dünyanın kaderi için çok önemli." dedi.

Belgeselin amacı hakkında da bilgi veren Mihail Gusman, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kısa bir süre önce yapıldığını, Erdoğan'ı milyonlarca Rus seyirciye göstermek istediklerini söyledi.

Son 2 günde belgeselin 2 defa devlet televizyon kanalında gösterildiği ve milyonlarca kişiye ulaşıldığı bilgisini veren Gusman, "Rus seyircisine Erdoğan'ı sunmak çok önemli. Maalesef Türkiye ve Rusya'da dünya liderlerini hatta komşu ülkelerinin liderlerini iyi tanımıyorlar. Türkiye bizim komşumuz, uzun yıllar ortağımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllardır iktidarda. Onun eksiksiz bir portresini vermek ve onu anlatmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'la 5. kez röportaj yapmak istiyorum: Türk halkı en iyisine layıktır

Eğer mümkün olursa 5. kez Erdoğan ile röportaj yapmak istediğini söyleyen Gusman, bunun gerçekleşmesi halinde çok mutlu olacağını dile getirdi.

Pek çok yabancı dilde olduğu gibi Rusçada da Türkçedeki 'ğ' harfi olmadığı halde, Erdoğan'ın soy ismindeki bu harfi programında doğru seslendiren Gusman, Azerbaycan'da doğduğu için bildiği Azerbaycan Türkçesinin Türkiye Türkçesine yakın olduğunu, profesyonellik gereği ve saygısından dolayı 'Erdoğan' ismini doğru seslendirdiğini dile getirdi.

Türkçeyi ve Türk müziğini çok sevdiğini vurgulayan Gusman, evinde ve arabasında sık sık Türk müziği dinlediğini kaydetti.

Türk halkına çok derin saygı duyduğunu söyleyen Gusman, "Türk halkı en iyisine layıktır. Çalışkandır, naziktir, açık sözlüdür ve büyük gelenekleri vardır. Bu insanlara mutluluk ve esenlik diyorum." dedi.