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    Rus gazeteci: Ya biz kazanacağız ya da Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak

    Simonyan'ın katıldığı programdaki sözleri, canlı yayına damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:33
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    Rus gazeteci: Ya biz kazanacağız ya da Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak

    Rusya'da devlet televizyonunda, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı.

    Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Kiev'in Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı geri alması durumunda "yeni ve büyük bir çatışma" çıkabileceğini öne sürdü.

    Rus gazetecinin çarpıcı açıklamaları

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Simonyan, şöyle dedi:

    "Onlara göre (Batı ve Ukrayna), Rusya'nın zaferi, Rusya'nın Kırım da dahil olmak üzere en azından bir şeyleri elinde tutması anlamına geliyor."

    "İki senaryoyu göz ardı ediyorlar"

    Batılı ülkelerin ve Kiev yönetiminin Kırım'ın yanı sıra Donbas, Herson ve Zaporijya'nın geri alınmasına inandıklarını söyleyen Simonyan, konuşmasının devamında Üçüncü Dünya Savaşı'ndan söz etti.

    Rus gazeteci, "İki senaryoyu göz ardı ediyorlar: Üçüncü Dünya Savaşı ve Rusya'nın zaferi, Ukrayna'nın yenilgisi." diye konuştu.

    Rus gazeteci: Ya biz kazanacağız ya da Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak ViDEO

    Rus gazeteci: Ya biz kazanacağız ya da Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak #1

    Rus gazeteci: Ya biz kazanacağız ya da Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak #2

    Rus gazeteci: Ya biz kazanacağız ya da Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak #3


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