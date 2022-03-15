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    Rus gencin isyanı: Lipton yok, Doritos yok, McDonald’s yok

    Rus gencin isyanı: Lipton yok, Doritos yok, McDonald’s yok

    Rus sosyal medya kullanıcıları, küresel markaların Rusya'yı terk etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kullanıcılar paylaşımlarında göz yaşlarına boğuldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 18:13
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    Rusya, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle yaptırımlara maruz kalmaya devam ediyor.

    Önde gelen uluslararası şirketler, Ukrayna'da ortaya çıkan tablo sonrası Rusya'dan çekilme kararlarını peş peşe açıkladı.

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: NE YİYECEĞİM

    Ambargolara tepki gösteren bir Rus genç, yaşadıklarını anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Söz konusu genç, gözyaşları içinde "Ne yiyeceğim? Lipton yok, Doritos yok, McDonald’s yok." dedi.

    Rus gencin isyanı: Lipton yok, Doritos yok, McDonald’s yok VİDEO

    "DOĞUM GÜNÜMDE İNSANLAR BANA NE VERECEK" DİYE SORDU

    Bazı markaların ülkesinden çekilme kararı nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan kullanıcı, "Doğum günümde insanlar bana ne verecek? Tuvalet kağıdı ya da A4 kağıdı mı?" diye sordu.

    Rus Instagram fenomenleri ağlayarak veda etti VİDEO

    INSTAGRAM FENOMENLERİ AĞLAYARAK VEDA ETTİ

    Rusya'ya yönelik yaptırımlara sosyalm medya platformları da katılmıştı.

    Meta şirketi Facebook, Instagram gibi uygulamalarını Rusya'da kısıtladı.

    Bu karar uygulamada binlerce takipçisi olan Rus fenomenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

    O fenomenlerden biri de takipçilerine bir veda videosu hazırladı. Genç kadın videoda veda ederken göz yaşlarına boğuldu.

    Rus gencin isyanı: Lipton yok, Doritos yok, McDonald’s yok #1

    Rus gencin isyanı: Lipton yok, Doritos yok, McDonald’s yok #2

    Rus gencin isyanı: Lipton yok, Doritos yok, McDonald’s yok #3


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