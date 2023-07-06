Rus gizli servisi, Yevgeny Prigojin'in kılık değiştirdiği fotoğraflarını paylaştı Rusya'da darbeye kalkışan Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in paralı asker grubunun, faaliyet gösterdiği birçok ülkeye kılık değiştirerek gittiği ortaya çıktı. Rus istihbaratı, Prigojin'in peruk koleksiyonu ve kılık değiştirdiği fotoğraflarını yayınladı.

ensonhaber.com

Rusya tarihinin en kritik günlerini geçtiğimiz hafta yaşadı.

Ukrayna savaşında orduya destek veren, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakınlarından biri olarak paralı asker şirketi Wagner'i kuran Yevgeny Prigojin, isyan bayrağını açtı.

Putin'i yanlış bilgilendirdiğini söylediği Rus ordusu komuta kademesi ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alan Prigojin, Moskova'ya yürüyüşe geçti.

Büyük kaos yaşanan ülkede Prigojin, Belarus'a çekilmeyi kabul etti ve süreç tatlıya bağlandı.

Ofislerinde arama yapıldı

Prigojin'e ne olacağı merak konusuyken, Wagner'in Moskova ve St. Petersburg'taki ofislerinde arama yapıldı.

Ofislerde yapılan aramalarda Prigojin'e ait peruklar ele geçirildi.

Ülkelere kılık değiştirip girdiği ortaya çıktı

Prigojin'in bu perukları kullanarak kılık değiştirdiği, Wagner'in faaliyet gösterdiği; Libya, Suriye, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelere kılık değiştirerek girdiği ortaya çıktı.

Rus gizli servisi, Wagner'in Başkanı'nın kılık değiştirdiği fotoğraflar ve peruk koleksiyonunu yayınladı.