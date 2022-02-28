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    Rus güçleri, Berdyansk şehrindeki kamu binalarını ele geçirdi

    Ukrayna'ya saldıran Rus güçleri, liman şehri Berdyansk'taki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdi.
    • AA
    • 28.02.2022 - 01:32
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    Rus güçleri, Berdyansk şehrindeki kamu binalarını ele geçirdi

    Berdyansk Vali Vekili Aleksandr Svidlo, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, saatler önce şehre Rus güçlerine ait ağır askeri araçlar ve silahlı askerlerin girmeye başladığına şahit olduklarını aktardı.

    RUS GÜÇLERİ, ŞEHİRDEKİ TÜM KAMU BİNALARINI ELE GEÇİRDİ

    Svidlo, Rus güçlerinin şehirdeki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.

    Şehrin ateş hattında olduğunu ve bu gecenin çetin bir gece olacağını ifade eden Svidlo, vatandaşları sığınaklardan çıkmamaya çağırdı.

    Rus güçleri, Berdyansk şehrindeki kamu binalarını ele geçirdi #1


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