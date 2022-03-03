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    Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu

    Rusya ordusuyla çarpışmaya devam eden Ukrayna'nın Çernihiv kentinde, bombardıman sırasında petrol ofisine roket isabet etti.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 12:21
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    Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu

    Rus işgalinde 1 hafta geride bırakılırken, ülkeden patlama sesleri yükselmeye devam ediyor.

    Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin bildirisine göre, yerel saatle 08.10 sularında büyük bir patlama daha yaşandı.

    PETROL RAFİNERİSİ VURULDU

    Bombardıman sırasında roketin isabet ettiği petrol deposu alev alev yanmaya başladı.

    Rus ordusunun, petrol rafinerisini vurduğu kaydedilirken, olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

    ÖLÜ VE YARALI HENÜZ BELİRLENMEDİ

    Gerçekleşen faciada can kaybı ya da yaralı olduğu henüz bildirilmezken, olayla ilişkin incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.

    Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu ViDEO

    Rus güçleri Çernihiv de petrol rafinerisini vurdu #1

    Rus güçleri Çernihiv de petrol rafinerisini vurdu #2

    Rus güçleri Çernihiv de petrol rafinerisini vurdu #3


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