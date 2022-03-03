Rusya ordusuyla çarpışmaya devam eden Ukrayna'nın Çernihiv kentinde, bombardıman sırasında petrol ofisine roket isabet etti.

Rus işgalinde 1 hafta geride bırakılırken, ülkeden patlama sesleri yükselmeye devam ediyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin bildirisine göre, yerel saatle 08.10 sularında büyük bir patlama daha yaşandı.

PETROL RAFİNERİSİ VURULDU

Bombardıman sırasında roketin isabet ettiği petrol deposu alev alev yanmaya başladı.

Rus ordusunun, petrol rafinerisini vurduğu kaydedilirken, olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

ÖLÜ VE YARALI HENÜZ BELİRLENMEDİ

Gerçekleşen faciada can kaybı ya da yaralı olduğu henüz bildirilmezken, olayla ilişkin incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.

Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu ViDEO