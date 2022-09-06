Rus güçleri, Harkiv'e saldırı düzenledi

Bombardıman sonucu binalarda ağır hasar oluştu. Kentteki yıkımın boyutu, her geçen gün büyüyor.

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkiv, çatışmalara sahne olmaya devam ediyor.

Rus güçleri, kentteki saldırılarını yoğunlaştırdı. Dün gece düzenlenen ve bir kadının hayatını kaybettiği saldırıların ardından Rus güçleri, bu sabah Harkiv'i hedef aldı.

Harkiv saldırı altında

İki ayrı bölgenin bombalandığı kentteki saldırılarda can kaybı bildirilmedi. Binalarda ise ağır hasar oluştu.

Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehir merkezinde vurulan binadan ikisi kadın 3 kişinin yara almadan kurtarıldığını açıkladı.

Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik saldırıları yoğunlaştı ViDEO

Binalarda ağır hasar meydana geldi

Şehir merkezinde vurulan binada ağır hasar oluşurken, itfaiye ekipleri olası yangına karşı söndürme çalışması yaptı.

Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri konumundaki Harkiv, sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef oluyor.

AA'nın haberine göre, saldırılar nedeniyle Harkiv'de nüfusun yarısının kentten ayrıldığı belirtiliyor.

Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 50 bini geçti

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 350 askerini kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-3 Eylül döneminde, Ukrayna'da 50 bin 150 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 236 uçak, 207 helikopter, 2 bin 77 tank, 4 bin 484 zırhlı araç, 1179 top, 296 roketatar ve 156 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 25 Mart'ta yapılan açıklamada ise Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.