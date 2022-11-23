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- Rus güçleri hastaneyi vurdu: 1 bebek öldü
Rus güçleri hastaneyi vurdu: 1 bebek öldü
Rusya'dan ateşlenen füzenin Ukrayna'daki bir hastaneye isabet etmesi sonucu 1 bebeğin öldüğü, bebeğin annesi ve doktorun enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı.
- 23.11.2022 - 11:38
- Güncelleme : 23.11.2022 - 11:51
Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaş, aralıksız sürüyor.
İki ülkenin de ağır kayıplar verdiği savaş, sivilleri de etkiliyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin bir hastaneye saldırdığını açıkladı.
"1 bebek hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı"
Zelensky paylaşımına, “Terör devleti sivillere ve sivil yapılara karşı savaşmaya devam ediyor. Vilnyansk Hastanesi'nin doğum servisine düzenlenen füze saldırısı sonucunda 1 bebek hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı.” notunu düştü.
Bebeğin annesi ve doktoru enkazdan çıkarıldı
Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada da bebeğin annesinin ve doktorun, enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı aktarıldı.