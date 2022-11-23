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Rus güçleri hastaneyi vurdu: 1 bebek öldü

Rus güçleri hastaneyi vurdu: 1 bebek öldü

Rusya'dan ateşlenen füzenin Ukrayna'daki bir hastaneye isabet etmesi sonucu 1 bebeğin öldüğü, bebeğin annesi ve doktorun enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı açıklandı.