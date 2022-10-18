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    Rus güçleri Kiev'de enerji tesisine saldırdı

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, enerji tesisine yönelik 3 Rus saldırısının gerçekleştiği belirtildi.
    • 18.10.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 10:20
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    Rus güçleri Kiev'de enerji tesisine saldırdı

    Ukrayna'nın başkenti Kiev, güne yine patlama sesleriyle uyandı.

    Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin  Kiev'deki bir enerji tesisini hedef aldığı açıklandı.

    Dumanlar yükseliyor

    Birden çok patlama sonucu şehirden dumanların yükseldiğini bildirdi.

    3 saldırı düzenlendi

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko, ismi belirtilmeyen enerji tesisine yönelik 3 Rus saldırısının gerçekleştiğini açıkladı.

    Acil durum personelinin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

    "Rus işgalcileri en iyi bildikleri şeye devam ediyor"

    Konuya ilişkn açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus işgalcilerin en iyi bildikleri şeye (sivilleri öldürmeye ve korkutmaya) devam ettiğini belirtti.

    Zelensky, "Terörist devlet, bu tür eylemlerle kendisi için hiçbir şeyi değiştirmeyecek." dedi.

    Rus güçleri Kiev de enerji tesisine saldırdı #1


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