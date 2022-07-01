Rus güçleri, Odessa'ya füzeli saldırı düzenledi

İnsanların yaşadığı apartmana ve tatil tesisine isabet eden roket sonucu 17 can kaybı yaşandı. Saldırılarda 31 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Odessa kenti, Rusya ordusunun saldırısıyla sarsıldı.

Karadeniz kıyısındaki liman şehrine iki füzeli saldırı düzenlendi.

17 ölü, 31 yaralı

Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Sözcüsü Sergey Bratçuk, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rus ordusunun bu saldırılarında, bir roketin insanların yaşadığı bir apartmana isabet etmesi sonucunda 14 can kaybının yaşandığı, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Ölenler arasında 1 çocuk var

Bratçuk, diğer bir roketin kentteki tatil tesisine isabet etmesi sonucunda 1'i çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını ifade etti.

AA'da yer alan habere göre, Ukraynalı yetkili, saldırının meydana geldiği bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.