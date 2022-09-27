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    Rus güçleri, seferberlikten kaçmaya çalışanlara karşı sınıra gönderildi

    Federal Güvenlik Servisi, sınır kapısına zırhlı personel taşıyıcı sevk etti. Rus medyası, ülkeyi terk etmeyi çalışan yedek askerlere karşı böyle bir adım atıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 12:47
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    Rus güçleri, seferberlikten kaçmaya çalışanlara karşı sınıra gönderildi

    Rusya'da kısmi seferberliğe katılmak istemeyenler, soluğu Gürcistan sınırında aldı.

    Gürcistan'a geçmek isteyen Rus vatandaşlarının oluşturduğu insan kalabalığı ve araç kuyruğu objektiflere yansıdı.

    Güvenlik güçleri sınırda

    Bunun üzerine harekete geçen Moskova yönetimi, güvenlik güçlerini söz konusu bölgeye gönderdi.

    Zırhlı araçlarla araç geçişlerini gözetleyen elleri silahlı ekipler objektiflere yansıdı.

    Seferberlik sonrası hareketlilik başladı

    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kuzey Osetya'daki sınır kapısına zırhlı personel taşıyıcı gönderdiğini doğruladı.

    FSB kaynaklarına işaret eden Rus yayın kuruluşu RBC, "Zırhlı personel taşıyıcı oraya hareket ediyor, ancak kontrol noktası kurmak için değil.

    Sınırı geçmeye çalışan yedek askerler denetlenecek

    Yedek askerlerin kontrol noktasını aşmak ve herhangi bir sınır formalitesini tamamlamadan ülkeyi terk etmek istemeleri durumuna karşı oradalar." dedi.

    Rus güçleri, seferberlikten kaçmaya çalışanlara karşı sınıra gönderildi #1

    300 bin askerlik seferberlik

    Kuzey Osetya geçişi, ülkedeki pek çok kişi gibi ayrılmaya çalışan Ruslarla doldu.

    Bir FSB kaynağı, "Sınır kapısı, her zamanki gibi çalışıyor, askerlik çağındaki erkek vatandaşların çıkışına herhangi bir kısıtlama getirilmedi." notunu paylaştı.

    Rusya'da ilan edilen seferberlik kapsamında tecrübeli 300 bin yedef asker göreve çağrılıyor.

    Rus güçleri, seferberlikten kaçmaya çalışanlara karşı sınıra gönderildi #2

    Rus güçleri, seferberlikten kaçmaya çalışanlara karşı sınıra gönderildi #3

    Rus güçleri, seferberlikten kaçmaya çalışanlara karşı sınıra gönderildi #4

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    Rusya-Gürcistan sınırında 3 bin araçlık kuyruk ViDEO


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