Rus güçleri, Ukrayna'da bir okulu vurdu: 4 ölü Zaporijya kentinde insani yardım malzemelerinin depolandığı bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 11 kişi öldü

DHA

Rusya ve Ukrayna arasında bir yılı aşkın süredir devam eden savaşta kan dökülmeye devam ediyor.

Rusya, Ukrayna’nın Zaporijya kentinin güneyindeki Orikhiv kasabasında, insani yardım malzemelerinin depolandığı bir okula saldırı düzenledi.

4 kişi öldü 11 kişi yaralandı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

10’dan fazla kişinin de enkaz altında olduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Hayatını kaybedenlerinin üçünün kadın olduğu duyuruldu.

Savaş suçu kantıları toplanıyor

Ukrayna Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada ise bölgede çalışmaların sürdüğü ifade edilerek, “İstihkamcılar sivil halk üzerinde kullanılan mühimmatın türünü belirliyor. Polis memurları bir savaş suçunun kanıtlarını toplamaya devam ediyor.” denildi.