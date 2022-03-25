Rus güçleri, Ukrayna'da sivillere saldırdı

Harkov Valisi Sinegubov, saldırıda 6 sivilin öldüğünü, 15'inin ise ağır yaralandığını duyurdu.

Rusya'ya bağlı birlikler, Ukrayna'nın Harkov kentine saldırı düzenledi.

İnsani yardım yapılan alandaki sırada bekleyen siviller saldırının hedefi oldu.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda çok sayıda sivil yerleşim alanının zarar gördüğünü belirtti.

6 ÖLÜ, 15 YARALI

Sinegubov, "Harkov'da Ruslar uzun menzilli füzelerle yaptıkları saldırıda insani yardım sırasında bekleyen sivilleri hedef aldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

"SİVİL ALTYAPI TESİSLERİ BOMBALANDI"

Harkov polisinden yapılan açıklamada ise "Harkov'da sivilleri öldürülüyor. Sabah saatlerinde sivil altyapı tesisleri çoklu roketatar sistemleriyle bombalandı." bilgisini paylaştı.

Rusya'nın hedef aldığı noktanın yakınlarında askeri altyapı tesisi bulunmadığı belirtildi.



