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    Rus güçleri, Ukrayna'daki tren istasyonunu vurdu

    Rusların bu seferki hedefi olan Chaplyne kasabasındaki tren istasyonunun vurulması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı.
    • 25.08.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:13
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    Rus güçleri, Ukrayna'daki tren istasyonunu vurdu

    Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaş, 24 Şubat tarihinden bu yana devam ediyor.

    Rusya bu kez, Ukrayna’nın Zaporijya ve Donetsk kentleri arasındaki Chaplyne kasabasındaki tren istasyonunu vurdu.

    15 ölü 50 yaralı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne yaptığı konuşmada, Rusya’nın tren istasyonunu hedef alan füze saldırısı sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını, 4 otomobilin kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

    Rus güçleri, Ukrayna daki tren istasyonunu vurdu #1

    "Her gün böyle yaşıyoruz"

    Zelensky, “Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ama ne yazık ki ölü sayısı artabilir. Her gün böyle yaşıyoruz.” dedi.

    "Terörist Rusya"

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Terörist Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ediyor. Dnipropetrovsk bölgesindeki Chaplyne'deki bir tren istasyonuna Rus füze saldırısında en az 15 kişi öldü.

    "Rusya'nın durdurulması gerekiyor"

    Zelensky'nin BM Güvenlik Konseyi'nde vurguladığı gibi, Ukrayna'da ve ötesinde daha fazla insanı öldürmeden önce terörist Rusya'nın durdurulması gerekiyor.” dedi.


    Rus güçleri, Ukrayna daki tren istasyonunu vurdu #2

    Rus güçleri, Ukrayna daki tren istasyonunu vurdu #3

    Rus güçleri, Ukrayna daki tren istasyonunu vurdu #4


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