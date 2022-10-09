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    Rus güçleri, Zaporijya'ya saldırı düzenledi

    Ağır saldırılarla karşılaşan kentte sivil can kayıpları yaşandı. Zelensky'nin danışmanı, "Ruslar, şehirleri arkadan vuruyor" dedi.
    • 09.10.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 12:04
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    Rus güçleri, Zaporijya'ya saldırı düzenledi

    Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya şehri, Rusya'nın bombardımanına uğradı.

    Saldırılar sonrası sivil yerleşim yerlerinde ağır hasarlar meydana geldi.

    Zaporijya'da can kayıpları yaşandı

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin kıdemli danışmanı Anton Gerashchenko, 17 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını duyurdu.

    Gerashchenko, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ruslar savaş alanında karşılık veremiyor. Bu nedenle şehirleri arkadan vuruyor." diye yazdı.

    Rus güçleri, Zaporijya'ya saldırı düzenledi ViDEO

    Zelensky: Aralarında çocuklar da var

    Ukrayna ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Zaporijya şehrine saldırı düzenlediği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

    Zelensky de aralarında 6 çocuğun bulunduğu yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

    "Bu emri verenler ve yerine getirenler hesap verecek"

    Ukrayna lideri, bu saldırının emrini veren ve bu emri yerine getiren herkesin yasalar ve insanların önünde hesap vereceğini vurguladı.

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    Saldırı sonrası oluşan ağır hasar

    Öte yandan saldırı nedeniyle bir apartman tamamen yıkıldı, çevredeki apartmanların bazılarında ağır hasar oluştu, çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.

    AA'nın haberine göre, Ukrayna polisi saldırının olduğu bölgeyi kordon altına alırken, itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

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    Savunma Bakanlığı: Modern füzesavar sistemlerimiz olsaydı...

    Ukrayna Savunma Bakanlığı, söz konusu kentin yeniden füzeli saldırıya sahne olduğunu belirtti.

    Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Modern füzesavar sistemlerine sahip olsaydık, bu tür trajedileri önleyebilirdik." denildi.

    6 Ekim'de düzenlenen saldırı

    Zaporijya'nın geçici Belediye Başkanı Anatoliy Kurtev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 17 kişinin öldüğünü söylemişti.

    Rus güçleri, 6 Ekim'de de Zaporijya şehir merkezinde bir binaya roket saldırısı düzenlemiş ve 17 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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