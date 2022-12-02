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    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi

    Stratejik öneme sahip bölgede askeri yığınak sürdürülüyor. Cephe hattındaki askerlerin varlığı kameraya yansıdı.
    • 02.12.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 12:03
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    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi

    Rusya'ya bağlı birlikler, Herson'dan çekildi.

    Karar Kiev yönetimince memnuniyetle karşılanırken, Batılı ülkeler teyakkuzda olmaları gerektiğini düşünüyor.

    Rus ordusu, Herson'dan çekildikten sonra kara operasyonlarını Donbas'ta bulunan Luhansk ve Donetsk bölgelerinde hakimiyeti dışındaki yerlere yönlendirdi.

    Askeri yığınak devam ediyor

    Ukrayna için stratejik öneme sahip Bahmut çevresinde askeri yığınak devam ediyor.

    Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı silahlı kuvvetlerinin Bahmut cephe hattındaki askeri hareketliliği görüntülendi.

    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi ViDEO

    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi #1

    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi #2

    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi #3

    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi #4

    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi #5

    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi #6

    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi #7

    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi #8

    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi #9

    Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi #10


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