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- Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi
Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi
Stratejik öneme sahip bölgede askeri yığınak sürdürülüyor. Cephe hattındaki askerlerin varlığı kameraya yansıdı.
- 02.12.2022 - 11:41
- Güncelleme : 02.12.2022 - 12:03
Rusya'ya bağlı birlikler, Herson'dan çekildi.
Karar Kiev yönetimince memnuniyetle karşılanırken, Batılı ülkeler teyakkuzda olmaları gerektiğini düşünüyor.
Rus ordusu, Herson'dan çekildikten sonra kara operasyonlarını Donbas'ta bulunan Luhansk ve Donetsk bölgelerinde hakimiyeti dışındaki yerlere yönlendirdi.
Askeri yığınak devam ediyor
Ukrayna için stratejik öneme sahip Bahmut çevresinde askeri yığınak devam ediyor.
Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı silahlı kuvvetlerinin Bahmut cephe hattındaki askeri hareketliliği görüntülendi.
Rus güçlerinin Bahmut çevresindeki hareketliliği görüntülendi ViDEO