Rus güçlerinin füze saldırıları sivil altyapılara zarar verdi

Rusya’nın Ukrayna’nın Dnipro kentine gerçekleştirdiği 4 füze saldırısında, kentin sanayi bölgesinde bazı yapılar adeta yerle bir oldu.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarını sürdürüyor.

Bu kez ülkenin en kalabalık bölgelerinden biri olan Dnipro kenti hedef alındı.

Gece geç saatlerinde düzenlenen 4 füze saldırısı, altyapılara zarar verdi. Öte yandan kentin sanayi bölgesinde bazı yapılar da adeta yerle bir oldu.

Can kaybı ve yaralanma olmadı

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin Dnipro Bölge Başkan Yardımcısı Oleg Kushneryuk, kentte ciddi yıkımların meydana geldiğini bildirdi.

Kushneryuk, "Saldırılarda yaralı veya hayatını kaybeden olmadı." dedi.

Halk yaralarını sarmaya çalışıyor

26 Kasım'da yine Dnipro'ya düzenlenen saldırıda 13 kişi yaralanmıştı.

Bölge halkı saldırının ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Belediye yetkilileri ve uzmanlar, evlerdeki hasarlara ilişkin rapor tutmaya devam ederken enkaz alanlarında temizlik çalışmaları sürüyor.

"Patlamanın şiddetinden aşağıya düştü"

Saldırı sonucu annesi yaralanan 24 yaşındaki Oleksiy İlin, saldırının olduğu gün yaşadıklarını anlattı.

Füzenin, evlerinin önüne düştüğünü kaydeden İlin, "Annem ikinci kattaydı. Patlamanın şiddetinden aşağıya düştü. Şimdi hastanede. Tedavisi sürüyor. Durumu stabil." ifadelerini kulandı.

"Beni 4 metreye kadar fırlattı"

44 yaşındaki Mikhail Barabash, saldırı sonucu birçok komşusu gibi kendisinin de yaralandığını belirterek "O gün evimde mutfaktaydım. O arada güçlü bir patlama oldu. Patlama şiddeti beni 4 metreye kadar fırlattı. Anlık işitme kaybı yaşadım. Kendimi kaybetmişim. Kendime gelince pencereye baktım ve yangını gördüm. Başımdan, elimden ve bacağımdan yaralandım." diye konuştu.