Rus güçleriyle iş birliği yaptığı iddia edilen Ukraynalı kadın yakalandı

Bombalanan binanın bodrum katında saklanan belediye meclisi sekreteri Antonova yakayı ele verdi. Antonova'nın yakalanma anı kameraya yansıdı.

Ukrayna'da özel kuvvetler, bir eve operasyon düzenledi.

Operasyon, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından geri alınan Harkov kırsalındaki Kutuzivka'da gerçekleştirildi.

Askerlerin isimlerini açığa çıkarmakla suçlanıyor

Söz konusu bölgedeki adım, Rus güçlerine yardım etmekle suçlanan isimlere karşı ülke çapında başlatılan operasyonlar kapsamında atıldı.

Belediye meclisi sekreteri Nadiya Antonova, yerel direnişin bel kemiğini oluşturan asker, polis ve terörle mücadele uzmanlarının isimlerini açıklamakla suçlanıyordu.

Bodrum katında yakalandı

Güvenlik güçleri, bir eve baskın yaparak Antonova'yı gözaltına aldı. Savcıların iddiasına göre, kırsal alan bilgileri de Rus güçlerine aktarıldı.

Antonova, bombalanmış bir hükümet binasının bodrum katında gizlenmiş halde bulundu.

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Bölge sakinlerini Rus güçlerine destek vermeye zorladı

The Sun'ın haberine göre, Antonova, Rus güçlerine destek gösterisinde bulunmaları için bölge sakinlerini beyaz kol bandı takmaya zorladı.

Rus birlikleri beyaz ve turuncu kol bantları takarken, Ukraynalı güçleri ise sarı, yeşil ve mavi bant takıyor.

"Rus ordusuyla iş birliği yaptı"

Harkov Valisi Oleh Sinegubov, "Soruşturmaya göre Nadiya Antonova, Kutuzivka köyündeki işgalcilerin yanında yer aldı. Rus ordusunun liderleriyle iş birliği yaptı." dedi.

Sinegubov, "Antonova, terörle mücadele görevlilerini, etrafı koruyan emekli askerleri, avcıları ve kolluk kuvvetlerini teslim etti. Yerel halkı beyaz kol bandı takmaya zorladı." diye konuştu.

"Halkı düşmana direnmemeye teşvik etti"

Öte yandan bir diğer yetkili olan Eduard Konovalov'un da baskınla ele geçirildiğini duyurdu.

Sinegubov, Konovalov'un "gönüllü olarak işgalcilerin yanında yer aldığını, onlara barınak sağladığını ve halkı düşmana direnmemeye teşvik ettiğini" öne sürdü.

Ömür boyu hapisle karşı karşıyalar

Antonova ve Konovalov'un, “sıkıyönetim altında vatana ihanet” suçundan ömür boyu hapisle karşı karşıya oldukları aktarıldı.

Harkov Başsavcısı Olexandr Filchakov, Rus birliklerinin, Ukraynalı bazı şahıslar tarafından ihanete uğrayan savaşçılara "işkence yaptığını ve öldürdüğünü" söyledi.

Zelensky uyardı

Filchakov, "Onları kamplara götürüyorlar. Özellikle polisle, istihbaratla ya da ordu emeklileriyle bağlantıları olan herkese işkence yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, vatana ihanet edenlerin hapis cezasına çarptırılacağı konusunda uyarmış, "İş birlikçileri cezalandırmak gerekiyor." demişti.