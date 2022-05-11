Petrol
105.34
2.81%
Euro
16.22
0.86%
Dolar
15.32
0.48%
Altın
912.47
1.11%
Borsa
2481
-0.37%
Bitcoin
500.880
2.75%
BTXN Coin
13.57
-7.43%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Rus güçleriyle iş birliği yaptığı iddia edilen Ukraynalı kadın yakalandı

    Bombalanan binanın bodrum katında saklanan belediye meclisi sekreteri Antonova yakayı ele verdi. Antonova'nın yakalanma anı kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus güçleriyle iş birliği yaptığı iddia edilen Ukraynalı kadın yakalandı

    Ukrayna'da özel kuvvetler, bir eve operasyon düzenledi.

    Operasyon, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından geri alınan Harkov kırsalındaki Kutuzivka'da gerçekleştirildi.

    Askerlerin isimlerini açığa çıkarmakla suçlanıyor

    Söz konusu bölgedeki adım, Rus güçlerine yardım etmekle suçlanan isimlere karşı ülke çapında başlatılan operasyonlar kapsamında atıldı.

    Belediye meclisi sekreteri Nadiya Antonova, yerel direnişin bel kemiğini oluşturan asker, polis ve terörle mücadele uzmanlarının isimlerini açıklamakla suçlanıyordu.

    Bodrum katında yakalandı

    Güvenlik güçleri, bir eve baskın yaparak Antonova'yı gözaltına aldı. Savcıların iddiasına göre, kırsal alan bilgileri de Rus güçlerine aktarıldı.

    Antonova, bombalanmış bir hükümet binasının bodrum katında gizlenmiş halde bulundu.

    Rus güçleriyle iş birliği yaptığı iddia edilen Ukraynalı kadın yakalandı ViDEO

    Bölge sakinlerini Rus güçlerine destek vermeye zorladı

    The Sun'ın haberine göre, Antonova, Rus güçlerine destek gösterisinde bulunmaları için bölge sakinlerini beyaz kol bandı takmaya zorladı.

    Rus birlikleri beyaz ve turuncu kol bantları takarken, Ukraynalı güçleri ise sarı, yeşil ve mavi bant takıyor.

    Rus güçleriyle iş birliği yaptığı iddia edilen Ukraynalı kadın yakalandı #1

    "Rus ordusuyla iş birliği yaptı"

    Harkov Valisi Oleh Sinegubov, "Soruşturmaya göre Nadiya Antonova, Kutuzivka köyündeki işgalcilerin yanında yer aldı. Rus ordusunun liderleriyle iş birliği yaptı." dedi.

    Sinegubov, "Antonova, terörle mücadele görevlilerini, etrafı koruyan emekli askerleri, avcıları ve kolluk kuvvetlerini teslim etti. Yerel halkı beyaz kol bandı takmaya zorladı." diye konuştu.

    "Halkı düşmana direnmemeye teşvik etti"

    Öte yandan bir diğer yetkili olan Eduard Konovalov'un da baskınla ele geçirildiğini duyurdu.

    Sinegubov, Konovalov'un "gönüllü olarak işgalcilerin yanında yer aldığını, onlara barınak sağladığını ve halkı düşmana direnmemeye teşvik ettiğini" öne sürdü.

    Rus güçleriyle iş birliği yaptığı iddia edilen Ukraynalı kadın yakalandı #2

    Ömür boyu hapisle karşı karşıyalar

    Antonova ve Konovalov'un, “sıkıyönetim altında vatana ihanet” suçundan ömür boyu hapisle karşı karşıya oldukları aktarıldı.

    Harkov Başsavcısı Olexandr Filchakov, Rus birliklerinin, Ukraynalı bazı şahıslar tarafından ihanete uğrayan savaşçılara "işkence yaptığını ve öldürdüğünü" söyledi.

    Zelensky uyardı

    Filchakov, "Onları kamplara götürüyorlar. Özellikle polisle, istihbaratla ya da ordu emeklileriyle bağlantıları olan herkese işkence yapıyorlar." ifadesini kullandı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, vatana ihanet edenlerin hapis cezasına çarptırılacağı konusunda uyarmış, "İş birlikçileri cezalandırmak gerekiyor." demişti.

    Rus güçleriyle iş birliği yaptığı iddia edilen Ukraynalı kadın yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!
    MT5App

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!

    Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Afrika'ya gidiyor
    Magazin

    Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Afrika'ya gidiyor

    Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada
    3. Sayfa

    Bartın'da, yabancı uyruklu öğrenci ile yumruk yumruğa kavga kamerada

    Görüş Bildir