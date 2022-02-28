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    Rus haber ajansı TASS, siber saldırıya uğradı

    Bilgisayar korsanları, siteye "Putin bize yalan söylüyor ve bizi tehlikeye atıyor. Tüm dünyadan tecrit edildik" diye yazdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.02.2022 - 15:44
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    Rus haber ajansı TASS, siber saldırıya uğradı

    Ukrayna'ya saldırıların ardından Rusya, sadece ambargolarla değil, siber saldırılarla da karşılaşmaya başladı.

    Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın internet sayfasına, bilgisayar korsanlarınca saldırı düzenlendi.

    SİTEDE PAYLAŞILAN İFADELER

    TASS'tan yapılan açıklamada, ajansın resmi web sitesinin saldırıya uğradığı ve saldırganların sayfa üzerinde doğru olmayan bilgiler yayımladığı belirtildi.

    Paylaşılan mesajda, "Sevgili vatandaşlar. Bu çılgınlığa bir son vermenizi, çocuklarınızı ve kocalarınızı ölüme göndermemenizi rica ediyoruz. Putin bize yalan söylüyor ve bizi tehlikeye atıyor. Tüm dünyadan tecrit edildik, petrol ve gaz almayı bıraktılar. Birkaç yıl içinde Kuzey Kore'deki gibi yaşayacağız. Bu ne için? Putin'i ders kitaplarına koymak için mi? Bu bizim savaşımız değil, hadi durduralım! Bu mesaj silinecek ve bazılarımız kovulacak hatta hapse atılacak ama artık dayanamıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Rus haber ajansı TASS, siber saldırıya uğradı #1

    "SALDIRGANLAR KORUMAYI AŞMAYI BAŞARDI"

    Açıklamada, söz konusu bilgilerin TASS'ın editörlüğü ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

    Açıklamada, "Son günlerde TASS'ın web sitesi sürekli olarak büyük ölçekli korsan saldırılara maruz kalıyor. Bugün saldırganlar korumayı aşmayı başardı. Şu anda TASS web sitesinin işlevselliğini geri kazandırmak için çalışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

    RUS MEDYA KURULUŞLARINA SİBER SALDIRI

    TASS web sitesinin yanı sıra bir dizi başka büyük Rus medya kuruluşunun internet kaynaklarının da saldırıya uğradığı aktarıldı.

    Siber saldırıya uğrayan TASS'ın sayfasında bir süre "savaşa karşı sokaklara çıkma çağrısı" yapılan metin yer almıştı.

    Rus haber ajansı TASS, siber saldırıya uğradı #2


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