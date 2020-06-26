Rus hacker'lar, evden çalışan Amerikalıları hedef alıyor

ABD basınında çıkan haberlerde, siber korsanlar zararlı yazılımlarla evden çalışan personelin ağlarına ulaşmaya çalıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde evden çalışan kişi sayısında ciddi oranda artış yaşandı.

Bu durumdan faydalanmak isteyen siber korsanlar ise evden çalışanları hedef alıyor.

AMERİKALILAR, RUS SİBER KORSANLARIN HEDEFİNDE

New York Times'ın haberine göre, aralık ayında ABD Adalet Bakanlığınca hakkında dava açılan bir Rus fidye yazılım grubu 'intikam'' için evden çalışan Amerikalıları hedef aldı.

Hacker grubu; hükümet, büyük şirketler ve medya organlarının koronavirüs salgını sırasında evden çalışanları belirleyerek, zararlı yazımlarla ağlarına ulaşmaya çalıştı.

3 KASIM ENDİŞESİ

ABD Hazine Bakanlığı, bu hacker grubunun zaman zaman Rus istihbaratı için çalıştığını iddia etti. İç Güvenlik Bakanlığı da 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine siber saldırı edişesiyle seçim kayıt sistemlerinin korunmasına yönelik çalışmaları artırdı.

FİDYE İSTİYORLAR

Siber korsanlar, hedef aldıkları şirket ve kişilerin bilgisayarlarındaki verilerine tekrar erişimleri için milyonlarca dolar fidye talep ediyor.