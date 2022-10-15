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    Rus halkının Vladimir Putin'e güveni yüzde 80'in üzerinde

    Yapılan kamuoyu araştırması, yüzde 80,9'un Rus lidere güvendiğini ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 09:27
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    Rus halkının Vladimir Putin'e güveni yüzde 80'in üzerinde

    Rusya'da siyasetçilerle ilgili anket düzenlendi.

    Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne oranda güven duyulduğu ortaya çıktı.

    Putin'e güven oranı

    Buna göre, Rus vatandaşlarının Putin'e olan güven oranı yüzde 80'in üzerinde seyrediyor.

    Sonuçla ilgili olarak, "Putin'e olan güven sorulduğunda, yüzde 80,9 olumlu yanıt verdi. Putin'in çalışmalarının onaylanma oranı ise yüzde 75,6 oldu." denildi.

    Anketten çıkan diğer sonuçlar

    Başbakan (Mihail Mişustin) ve Rus hükümeti için olumlu değerlendirme oranları sırasıyla yüzde 50,8 ve yüzde 49,8 olarak gerçekleşti. Mişustin'e güvenin yüzde 62,4 seviyesinde olduğu belirtildi.

    Rus liderin partisine yüzde 41'lik destek

    TASS'ın aktardığına göre, Putin'in partisi Birleşik Rusya'ya destek yüzde 41 olarak açıklandı.

    Anket, 18 yaşından büyük 1600 katılımcıyla 3-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

    Rus halkının Vladimir Putin e güveni yüzde 80 in üzerinde #1


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