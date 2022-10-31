Rus Hava Kuvvetleri 16 kadın pilotu cepheye gönderiyor

Nükleer bomba uçakları konusunda da eğitim gören 16 kadın pilot, mezun oldu. Kadın pilotlar için geçit töreni düzenlendi.

24 Şubat tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında başlatılan savaş devam ediyor.

8'inci ayı doldurulan savaşta, iki ülke de ciddi kayıplar verdi.

Bu bağlamda Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sürecinde cepheye destek gönderilmeye de devam ediliyor.

Kadın pilotlar cephede

Bu kez cepheye kadın pilotlar gönderildi.

Serov Yüksek Askeri Havacılık Okulu'ndan mezun olan 400 pilottan 16 'sı kadın.

Rus Hava Kuvvetleri, orduya yeni katılan kadın pilotlar için geçit töreni düzenlendi.

Nükleer bomba uçakları konusunda eğitimlilier

Kadın pilotlar, stratejik nükleer bomba ve nakliye uçakları kullanma konusunda eğitildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kadın pilotların bir geleneği 'şanlı bir şekilde' sürdürdüklerini söyledi.

23 kadın pilot 'savaş kahramanı' unvanını aldı

Bir diğer yanda, İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalin yönetimindeki Rusya kadın savaş pilotlarına görev vermiş ve 23'ü 'savaş kahramanı' madalyası almıştı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kalifiye olan ilk kadın hava kuvvetleri pilotları, geçit töreninde havaya taç yaprakları ve madeni paralar fırlattı.