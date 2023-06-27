Rus hava sahasında İngiliz uçakları tespit edildi Rusya Karadeniz’de İngiliz savaş uçaklarının ülkenin hava sahası sınırlarına yaklaştığının tespit edildiğini ve Rus savaş uçaklarıyla olası ihlalin engellendiğini duyurdu.

DHA

Rusya'da sular durulmuyor.

Ukrayna ile 1 yılı aşkın süredir savaş halinde olan Rusya, bu kez de darbe gündemi ile konuşuluyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu kez hava sahasına İngiliz uçaklarının yanaştığını belirledi.

Karadeniz’de İngiliz savaş uçaklarının ülkenin hava sahası sınırlarına yaklaştığının tespit edildiğini ve Rus savaş uçaklarıyla olası ihlalin engellendiğini duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Karadeniz üzerindeki Rus hava sahası kontrolleri, Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan üç hava hedefi tespit etti. Rus savaş uçaklarının mürettebatı hava hedeflerinin RC-135 keşif ve elektronik harp uçağı ile İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait iki Typhoon savaş uçağı olduğunu tespit etti.

"U dönüşü yaparak devlet sınırından uzaklaştı"

Yapılan tespitin ardından Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait iki Su-27 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı ve yaklaşan uçaklara doğru yöneldiği aktarıldı.

Açıklamada, “ Rus savaş uçakları yaklaşırken, yabancı savaş uçakları U dönüşü yaparak Rusya Federasyonu devlet sınırından uzaklaştı. Rus uçakları güvenli bir şekilde kendi havaalanlarına geri dönmüştür. Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlali söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.