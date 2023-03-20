Rus İstihbaratı: ABD, Suriye'de çatışmaları kışkırtmayı planlıyor Rusya Dış İstihbarat Servisi hazırladığı raporda, ABD'nin Suriye'nin güneybatısında, merkezde ve Fırat'ın doğusunda silahlı çatışmaları kışkırtmak için radikal birlikler oluşturmayı, DEAŞ'a silah vermeyi planladığına yer verdi.

Dünya Rusya-Ukrayna savaşına odaklanmış durumdayken Orta Doğu'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

İran ve Suudi Arabistan masaya otururken, Türkiye-Mısır ilişkileri yeni bir raya oturdu.

Diğer taraftan Suriye Rejimi Devlet Başkanı Beşar Esad, önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü sonra da resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Bu kapsamda Suriye'de nasıl bir denge değişimi olacağı merak konusu.

Rusya: ABD, Suriye'de çatışmayı körükleyecek

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD'nin Suriye'nin güneybatısında, merkezde ve Fırat'ın doğusunda silahlı çatışmaları kışkırtmak için radikal birlikler oluşturmayı planladığını ileri sürdü.

SVR'den yapılan açıklamada, ABD'nin, Suriye'de rejime karşı kontrolündeki bazı unsurları kullanmayı sürdürdüğü iddia edildi.

"Silahlı muhalif Kürt ve Arap birliklerinden oluşan bir grup sözde Suriye'nin Özgür Suriye Ordusu'na özel rol verildiği" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin bu grup üzerinden DEAŞ ile çalıştıkları öne sürüldü.

"ABD, DEAŞ'a silah vermeyi planlıyor"

SVR, ABD'nin Suriye'deki Tanif Üssü'nden koordine ettiği faaliyetlerle ülkenin merkezi ve Fırat Nehri'nin doğusunda silahlı çatışmaları kışkırtmak için radikal birlikler oluşturmayı planladığını, ayrıca DEAŞ'a büyük kalibreli silahlardan oluşan onlarca pikap, taşınabilir hava savunma sistemi ile "TOW" ve "NLAW" tanksavar füzelerinin teslim edilmesinin planlandığını savundu.