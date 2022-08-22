Petrol
96.25
-0.49%
Euro
18.1396
-0.09%
Dolar
18.1243
0.22%
Altın
1.008
-0.77%
Borsa
3074
1.79%
Bitcoin
390.418
-1.63%
BTXN Coin
5.53
-0.18%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Rus istihbaratı: Dugin'in kızını Ukrayna özel servisi öldürdü

    Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina’ya yönelik saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.
    • 22.08.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 15:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus istihbaratı: Dugin'in kızını Ukrayna özel servisi öldürdü

    Rusya-Ukrayna savaşı 6'ncı ayını geride bırakıyor...

    Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'nın başkanti Moskova'da bombalı bir saldırı düzenlendi.

    Saldırıda Rusya Lideri Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan ve “beyin” lakabıyla tanınan danışmanı Alexander Dugin’in kızı Darya Dugina hedef alındı.

    "Saldırının arkasında Ukrayna var"

    Dugina, saldırıda hayatını kaybederken saldırıya ilişkin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden ilk açıklama geldi.

    Darya Dugina’nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği duyuruldu.

    Açıklamada Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiği belirtildi.

    Aleksandr Dugin'in kızı Daria Moskova'da bir araba patlamasında öldü VİDEO

    Rus istihbaratı: Dugin in kızını Ukrayna özel servisi öldürdü #1

    Rus istihbaratı: Dugin in kızını Ukrayna özel servisi öldürdü #2

    Rus istihbaratı: Dugin in kızını Ukrayna özel servisi öldürdü #3


    İlginizi Çekebilir

    Konya'da av tüfeğiyle fotoğraf canından etti
    3. Sayfa

    Konya'da av tüfeğiyle fotoğraf canından etti

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Adana kebap diyeti etkilemiyor
    Sağlık

    Adana kebap diyeti etkilemiyor

    Görüş Bildir