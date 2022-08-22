Rus istihbaratı: Dugin'in kızını Ukrayna özel servisi öldürdü

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina’ya yönelik saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı 6'ncı ayını geride bırakıyor...

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'nın başkanti Moskova'da bombalı bir saldırı düzenlendi.

Saldırıda Rusya Lideri Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan ve “beyin” lakabıyla tanınan danışmanı Alexander Dugin’in kızı Darya Dugina hedef alındı.

"Saldırının arkasında Ukrayna var"

Dugina, saldırıda hayatını kaybederken saldırıya ilişkin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden ilk açıklama geldi.

Darya Dugina’nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiği belirtildi.

Aleksandr Dugin'in kızı Daria Moskova'da bir araba patlamasında öldü VİDEO