Rus kadın halterciyi uçağa almadılar

42 yaşındaki halterci Anna Turaeva’yı havayolu şirketi çalışanları, ‘Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla’ diyerek uçağa almadı. Havayolu şirketi daha sonra özür diledi.

Rusya'da film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı.

Rusya’nın St. Petersburg kentinden Krasnodar'a gitmek üzere havalimanına gelen kadın halterci Anna Turaeva (42), Utair Havayolları şirketi çalışanları tarafından uçağa alınmadı.

"KADIN OLDUĞUNU KANITLA"

Uçağa alınmamasının gerekçesi ise oldukça şaşırttı.

Görevliler, pasaportunda kadın yazan Turaeva'ya kadın olduğuna ikna olmadı. Görevliler, Turaeva'ya “Sen erkeksin. Kadın olduğunu kanıtla. Öyle gel" diyerek uçağa almadığı belirtildi.

“AŞALIĞAYICI BİR DURUMDU”

Rus medyasına açıklamalarda bulunan kadın halterci, “Aşağılayıcıydı. Sıradaki insanların önünde bir çocuk gibi azarlandım. Bana mahrem sorular soruldu. Sıranın tamamı bu anarşiyi izliyordu ve bu durumda kendimi olabildiğince çaresiz hissettim. Gerçekten bir kadın olduğumu kanıtlamaya çalışıyordum” dedi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan, havayolu şirketinin kendisine ulaştığını ifade eden Turaeva, “Utair, üzgün olduklarını söyledi. Bana ‘Yaşadığınız olumsuz duygular için özür dileriz. Böyle bir hizmet kabul edilemez. Uçuşunuzda görev alan havalimanı çalışanlarını kontrol edip, durumu çözeceğiz’ dediler” ifadelerini kullandı.