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    Rus kadın, köpeği kurtarmak için donmuş suya atladı

    Buzla kaplı suda mahsur kalan köpeği gören 65 yaşındaki kadının kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 10:06
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    Rus kadın, köpeği kurtarmak için donmuş suya atladı

    Rusya, köpek kurtarma operasyonuna sahne oldu.

    Galina Voskovykh adlı Rus vatandaşı, Voronej Oblastı'na bağlı Rossoş şehrindeki gölde köpeğin suya düştüğünü fark etti.

    Su kenarında yürürken köpeğin çırpınışlarını gören 65 yaşındaki Voskovykh, bunun üzerine kıyafetini çıkarıp donmuş suya atladı.

    "HİÇ DÜŞÜNMEDEN SOYUNUP SUYA ATLADIM"

    Voskovykh'in köpeği kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Çaresiz hayvanın buzla kaplı suda ilerleyemediğini belirten Rus vatandaş, "Hiç düşünmeden soyundum ve suya atladım." dedi.

    Mail'in aktardığına göre, Voskovykh, "Buz vardı ve bu nedenle köpek karaya çıkamadı. Ona yardım ettim, vücudumla buzu kırdım." ifadelerini kullandı.

    Rus kadın, köpeği kurtarmak için donmuş suya atladı ViDEO

    "KİM OLSA AYNISINI YAPARDI"

    Yaptığından en ufak bir pişmanlık duymadığını dile getiren Voskovykh'in birkaç kesik ve morlukla yara almadan kurtulduğu belirtildi.

    "Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum. Kim olsa aynısını yapardı." diye ekledi.

    Rus kadın, köpeği kurtarmak için donmuş suya atladı #1

    Rus kadın, köpeği kurtarmak için donmuş suya atladı #2

    Rus kadın, köpeği kurtarmak için donmuş suya atladı #3


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