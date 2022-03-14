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    Rus kanalında canlı yayın sırasında 'savaşa hayır' eylemi

    Rus kanalında canlı yayın sırasında "savaşa hayır" eylemi

    Rusya'da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında programın editörü stüdyoya girerek "savaşa hayır" yazılı pankart açtı.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 23:22
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 00:08
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    Kanal 1 televizyon kanalında haber bülteni yayınlandığı sırada programın editörü, canlı yayında Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı protesto etti.

    "SAVAŞI DURDURUN" PANKARTI AÇTI

    Sunucu Ekaterina Andreeva’ın arkasına geçen editör Oviyannikova "savaşa hayır" yazılı pankart açarak savaş karşıtı sloganlar attı.

    "10 KUŞAK BU REZİLLİKTEN KURTULAMAYACAĞIZ"

    "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" yazılı pankartı elinde tutan Oviyannikova "10 kuşak bu rezillikten kurtulamayacağız" dedi.

    CANLI YAYIN YARIDA KESİLDİ

    Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi.

    Öte yandan güvenlik güçlerinin, kadını gözaltına aldığı bildirildi.

    Rus kanalında canlı yayın sırasında "savaşa hayır" eylemi VİDEO

    Rus kanalında canlı yayın sırasında 'savaşa hayır' eylemi #1

    Rus kanalında canlı yayın sırasında 'savaşa hayır' eylemi #2


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