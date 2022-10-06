Rus kanalları, hava durumuna referandumla katılan bölgeleri ekledi

Yapılan tek taraflı referandumun ardından Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katıldığı açıklanırken Rusların, hava durumlarına bu 4 bölgeyi eklediği görüldü.

Rusya, Ukrayna topraklarında tek taraflı olarak referandum düzenledi.

Referandumların sonucunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk ile Zaporijya ve Herson bölgeleri, ezici çoğunlukla Rusya’ya katılma kararı aldı.

Kararın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir açıklama yaparak bu bölgelerin ilhakını duyurdu.

"Rusya'nın dört yeni bölgesi var"

Vladimir Putin açıklamasında, "Rusya'nın dört yeni bölgesi var. Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Ruslar hava durumlarına da 4 bölgeyi ekledi

Rusya destekçisi ülkeler dışında tanınmayan bu karar, ülkede ise kabullenildi.

Bunun en somut örneği ise, Rus televizyon kanallarına yansıdı.

Yaşananların ardından güncellenen haritada Rus kanalları, hava durumuna referandumla Rusya'ya katılan bölgeleri de eklemeye başladı.

Bir Rus NTV kanalının hava durumu haberine, ilhak edilen 4 bölgeyi eklediği görüldü.