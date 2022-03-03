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    Rus kedilerine yaptırım kararı

    Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi, Rusya dışındaki hiçbir soy kütüğüne kaydedilemeyecek…
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 14:34
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    Rus kedilerine yaptırım kararı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik açtığı savaşın 8’inci gününe girilirken, yaptırım kararlarının ardı arkası kesilmiyor.

    Bu kez Rus hükümetine değil, kedilere bir kısıtlama geldi.

    KEDİLERE YAPTIRIM

    Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFe), Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Rus kedilerine yaptırım kararı aldı.

    Yaptırım kararında şu maddeler yer aldı:

    RUSYA DIŞINDA HİÇBİR KÜTÜKTE OLMAYACAKLAR

    - Rusya'da yetiştirilen hiçbir kedi, Rusya dışındaki hiçbir soy kütüğüne kaydedilemeyecek.

    - Rusya'da yaşayan katılımcıların kedileri, tüm ülkelerdeki FIFe fuarlarından men edildi.

    - 1 Mart 2022'de alınan bu kararlar; 31 Mayıs 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

    - Gerek duyulması halinde bu tarihte tekrar değerlendirilecek ve uzatılabilecek.

    Rus kedilerine yaptırım kararı #1

    UKRAYNA KEDİLERİ İÇİN BÜTÇE

    FIFe, ayrıca Ukrayna'daki savaştan etkilenen kedilere destek amacıyla bütçe ayrılmasına da karar verdi.

    Federasyondan yapılan açıklamada; Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi çevre ülkelerden Ukrayna'daki kedilere yapılan yardımlar için duyulan minnet de dile getirildi.


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