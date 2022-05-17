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    Rus komutan Khodaryonok: Ukrayna savaşı iyi gitmiyor

    Ukrayna ordusu hakkındaki söylentilere ilişkin Rus komutandan uyarı geldi. "Onlar, son insan kalıncaya dek savaşmaya niyetli" diyen Khodaryonok, daha kötü durumla karşılaşacaklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 18:07
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    Rus komutan Khodaryonok: Ukrayna savaşı iyi gitmiyor

    Rusya devlet televizyonu Rossiya 1'de programa katılan emekli Albay Mikhail Khodaryonok, ülkesinin kamuoyunu şaşırtan açıklamalarda bulundu.

    Khodaryonok, Rusya'nın küresel ölçekte neredeyse tamamen tecrit edildiğini söyledi.

    "Onlar, son insan kalıncaya dek savaşmaya niyetli"

    Rus komutan, ABD destekli seferberlikle karşı karşıya olan Rusya için Ukrayna'daki savaşın "çok daha kötüleşeceği" görüşünü paylaştı.

    Ukrayna ordusuyla ilgili moral bozukluğu ve fiziksel yorgunluk şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Khodaryonok, "Tüm bunlar en hafif deyimiyle yanlış. Onlar, son insan kalıncaya dek savaşmaya niyetli." dedi.

    "Kabul etmek istemiyoruz"

    Moskova'nın "tam bir jeopolitik kuşatma" altında olduğunu dile getiren Khodaryonok, "Ancak bunu kabul etmek istemiyoruz. Tüm dünya bize karşı. Bu durumdan çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

    "1 milyon silahlı insanı harekete geçirebilirler"

    Khodaryonok, Ukrayna'nın 1 milyon silahlı insanı harekete geçirebileceğine dikkati çekti.

    Söz konusu isim, Ukrayna'ya saldırılardan önce böyle bir adımın Rusya'nın ulusal çıkarına olmayacağı konusunda uyarmıştı.

    "Durum bizim için daha da kötüleşecek"

    Ukrayna savaşının yolunda gitmediğini ifade eden Khodaryonok, "Açık konuşmak gerekirse durum bizim için daha da kötüleşecek." diye ekledi.

    Mikhail Khodaryonok, Rusya'nın gerçeği görmesi gerektiğini belirterek, "Bizim işimizdeki en önemli şey askeri-politik gerçekçilik duygusuna sahip olmaktır: Eğer bunun ötesine geçerseniz, tarihin gerçekliği sizi öylesine sert vurur ki neyin vurduğunu bilemezsiniz." dedi.

    Açıklamaları Rusya'da gündem oldu

    Khodaryonok ayrıca, "Finlandiya yönünde roket sallamayın; oldukça komik görünüyor." görüşünü paylaştı.

    Rus kullanıcılar, Khodaryonok'ın açıklamalarına ilişkin, "Khodaryonok, Rus silahlı kuvvetlerinden ilk kapitülasyonu verdi", "Korkarım bir daha çağrılmayacak" şeklinde yorumlar yaptı.

    Rus komutan Khodaryonok: Ukrayna savaşı iyi gitmiyor #1


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