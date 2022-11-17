Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin'in çıktığı uzay yürüyüşü, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarihindeki 255’inci yürüyüş olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bakım çalışmaları kapsamında uzay yürüyüşüne çıkıldı.

Yaklaşık 7 saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşüne Mini Araştırma Modülü 2’den (Poisk) çıkarak başlayan Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Nauka çok amaçlı laboratuvar modülüne kurulum için Mini Araştırma Modülü 1 (Rassvet) modülündeki donanımı hazırlayacaklar.

ISS tarihindeki 255'inci yürüyüş

Prokopyev'in kariyerindeki üçüncü ve Petelin ise ilk uzay yürüyüşüne çıktı.

Söz konusu uzay yürüyüşü bu yıl gerçekleştirilen 10’uncu, ISS tarihindeki 255’inci yürüyüş olarak kayıtlara geçti.