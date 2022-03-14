Petrol
109.47
-2.84%
Euro
16.19
0.33%
Dolar
14.75
-0.11%
Altın
932.09
-0.98%
Borsa
2087
1.59%
Bitcoin
579.601
-0.10%
BTXN Coin
38.95
-0.46%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Rus milyarder Melnichenko: Dünya, gıda kriziyle karşı karşıya

    Melnichenko, tarım ve gıdanın tehlike altında olduğunu söyledi. Barış çağrısı yapan Rus milyarder, gıda kıtlığı yaşanabileceği yönünde uyardı.
    • REUTERS
    • 14.03.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 12:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus milyarder Melnichenko: Dünya, gıda kriziyle karşı karşıya

    Aralarında Mikhail Fridman, Pyotr Aven ve Oleg Deripaska'nın da bulunduğu birçok Rus iş insanı, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için çağrıda bulundu.

    Savaş devam ederken, gübre ve kömür milyarderi olan Rus iş insanı Andrey Melnichenko, Ukrayna'daki savaşın durdurulmaması halinde küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

    "KURBANLARDAN BİRİ TARIM VE GIDA OLACAK"

    "Ukrayna'daki olaylar gerçekten trajik. Acilen barışa ihtiyacımız var." diyen Melnichenko, "Bu krizin kurbanlarından biri de tarım ve gıda olacak. Savaş, çiftçiler için gübre fiyatlarının yükselmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

    GIDA KITLIĞI UYARISI

    Gıda tedarik zincirlerinin koronavirüs salgını nedeniyle halihazırda kesintiye uğradığını hatırlatan Melnichenko, "Bu durum, Avrupa'da daha da yüksek gıda enflasyonuna ve muhtemelen dünyanın en fakir ülkelerinde gıda kıtlığına yol açacak." diye konuştu.

    Rus milyarder Melnichenko: Dünya, gıda kriziyle karşı karşıya #1

    RUSYA'DAN GÜBRE ÜRETİCİLERİNE UYARI

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ülkedeki gübre üreticilerinden bu ayın başlarında ihracatı geçici olarak durdurmalarını istedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaştan vazgeçirmeye çalışan Batılı ülkeler, peş peşe yaptırım kararları aldı. Bu kapsamda, Melnichenko, Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunuyor.


    İlginizi Çekebilir

    Rusya konut arayışında: Rota Türkiye
    Emlak

    Rusya konut arayışında: Rota Türkiye

    Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı: Bir değil tam iki ayrılık olabilir, ağlamaya hazır olun!
    Medya

    Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı: Bir değil tam iki ayrılık olabilir, ağlamaya hazır olun!

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Görüş Bildir