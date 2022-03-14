Rus milyarder Melnichenko: Dünya, gıda kriziyle karşı karşıya

Melnichenko, tarım ve gıdanın tehlike altında olduğunu söyledi. Barış çağrısı yapan Rus milyarder, gıda kıtlığı yaşanabileceği yönünde uyardı.

Aralarında Mikhail Fridman, Pyotr Aven ve Oleg Deripaska'nın da bulunduğu birçok Rus iş insanı, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için çağrıda bulundu.

Savaş devam ederken, gübre ve kömür milyarderi olan Rus iş insanı Andrey Melnichenko, Ukrayna'daki savaşın durdurulmaması halinde küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

"KURBANLARDAN BİRİ TARIM VE GIDA OLACAK"

"Ukrayna'daki olaylar gerçekten trajik. Acilen barışa ihtiyacımız var." diyen Melnichenko, "Bu krizin kurbanlarından biri de tarım ve gıda olacak. Savaş, çiftçiler için gübre fiyatlarının yükselmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

GIDA KITLIĞI UYARISI

Gıda tedarik zincirlerinin koronavirüs salgını nedeniyle halihazırda kesintiye uğradığını hatırlatan Melnichenko, "Bu durum, Avrupa'da daha da yüksek gıda enflasyonuna ve muhtemelen dünyanın en fakir ülkelerinde gıda kıtlığına yol açacak." diye konuştu.

RUSYA'DAN GÜBRE ÜRETİCİLERİNE UYARI

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ülkedeki gübre üreticilerinden bu ayın başlarında ihracatı geçici olarak durdurmalarını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaştan vazgeçirmeye çalışan Batılı ülkeler, peş peşe yaptırım kararları aldı. Bu kapsamda, Melnichenko, Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunuyor.