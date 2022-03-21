Petrol
112.75
4.47%
Euro
16.38
0.09%
Dolar
14.83
0.29%
Altın
918.24
0.47%
Borsa
2170
1.21%
Bitcoin
610.151
-0.28%
BTXN Coin
39.21
0.05%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Rus milyarder Roman Abramoviç'in yatı Datça açıklarında

    Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç'in lüks yatı, Datça açıklarında görüntülendi.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 15:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus milyarder Roman Abramoviç'in yatı Datça açıklarında

    İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş adamı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına geldi.

    Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarında görüntülendi.

    ABRAMOVİÇ İÇİNDE Mİ BİLİNMİYOR

    Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenildi.

    Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta Abramoviç'in bulunup bulunmadığının bilinmediği öğrenildi.

    Rus milyarder Roman Abramoviç in yatı Datça açıklarında #1

    İSTANBUL AKTARMALI UÇUŞ

    Abramoviç'in geçen hafta İstanbul'a gelen LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream G650ER tipi özel jeti, Moskova'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalanmıştı.

    Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan özel jet, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na teker koymuştu.

    Rus milyarder Roman Abramoviç in yatı Datça açıklarında #2

    JETİ, MOSKOVA’YA HAVALANMIŞTI

    Apronda park eden Abramovich'in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul'dan Moskova'ya gitmek üzere yeniden havalanmış, Abramoviç'in uçakta bulunup bulunmadığı ise öğrenilememişti.

    Rus milyarder Roman Abramoviç in yatı Datça açıklarında #3

    Rus milyarder Roman Abramoviç in yatı Datça açıklarında #4

    Rus milyarder Roman Abramoviç in yatı Datça açıklarında #5


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Danla Bilic'in 3 bin TL'lik bikinisi
    Magazin

    Danla Bilic'in 3 bin TL'lik bikinisi

    İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! 'Hiç utanman yok mu'
    Medya

    İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli dantelli göğüs dekoltesiyle ortalığı yıktı! 'Hiç utanman yok mu'

    Görüş Bildir