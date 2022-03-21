Rus milyarder Roman Abramoviç'in yatı Datça açıklarında

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç'in lüks yatı, Datça açıklarında görüntülendi.

İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş adamı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına geldi.

Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarında görüntülendi.

ABRAMOVİÇ İÇİNDE Mİ BİLİNMİYOR

Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenildi.

Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta Abramoviç'in bulunup bulunmadığının bilinmediği öğrenildi.

İSTANBUL AKTARMALI UÇUŞ

Abramoviç'in geçen hafta İstanbul'a gelen LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream G650ER tipi özel jeti, Moskova'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalanmıştı.

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan özel jet, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na teker koymuştu.

JETİ, MOSKOVA’YA HAVALANMIŞTI

Apronda park eden Abramovich'in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul'dan Moskova'ya gitmek üzere yeniden havalanmış, Abramoviç'in uçakta bulunup bulunmadığı ise öğrenilememişti.