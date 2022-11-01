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    Rus milyarder, vatandaşlıktan çıkma kararını duyurdu

    Ülkesinin Ukrayna'yı işgalini kabul etmeyen Oleg Tinkov isimli milyarder, Rus vatandaşlığından çıkacağını, "Putin'in Rusya'sından nefret ediyorum" ifadeleriyle duyurdu.
    • 01.11.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 12:51
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    Rus milyarder, vatandaşlıktan çıkma kararını duyurdu

    Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaş, 8'inci ayında devam ediyor.

    İki ülkeninde kayıplar verdiği savaşta, sular halen durulmadı.

    Rusya vatandaşları kısmi seferberlik ilanı sonrasında ülkelerini terk ederken, farklı bir olay daha yaşandı.

    Rus milyarder Oleg Tinkov, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı çıktı.

    Tinkov, Rus vatandaşlığından çıkma kararı aldığını açıkladı.

    "Her gün masum insanları öldüren faşist bir ülkeyle ilişkilendirilemem"

    Kararı sosyal medya hesabından duyuran Tinkov, "Rus vatandaşlığımdan çıkma kararı aldım. Barışçıl komşularıyla savaş başlatan ve her gün masum insanları öldüren faşist bir ülkeyle ilişkilendirilemem ve ilişkilendirilmeyeceğim. Umarım önde gelen Rus iş adamları beni takip eder, bu da Putin'in rejimini ve ekonomisini zayıflatır ve onu yenilgiye uğratır.

    "Putin'in Rusya'sından nefret ediyorum"

    Putin'in Rusya'sından nefret ediyorum ama savaşa açıkça karşı çıkan tüm Rusları seviyorum." ifadelerini kullandı.

    Rus milyarder, vatandaşlıktan çıkma kararını duyurdu #1


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