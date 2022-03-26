Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
661.707
1.48%
BTXN Coin
41.10
0.90%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Rus ordusu Ukrayna'yı Kalibr füzeleriyle vurdu

    Rusya Savunma Bakanlığı, Jitomir'de bulunan Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depolarının Karadeniz'den fırlatılan Kalibr füzeleriyle vurulduğunu belirtti.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus ordusu Ukrayna'yı Kalibr füzeleriyle vurdu

    Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı.

    Rus birliklerinin Ukrayna'ya karşı bombardımanları devam ediyor.

    Rusya Savunma Bakanlığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

    4 KALİBR FÜZESİ ASKERİ MÜHİMMAT DEPOLARINI İMHA ETTİ

    Açıklamasında, Karadeniz'den fırlatılan 4 Kalibr füzesi ile Jitomir bölgesinde bulunan Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depolarının hedef alındığı bildirildi.

    Saldırı sonucu depoaların imha edildiği ifade edildi.

    Rus ordusu Ukrayna'yı Kalibr füzeleriyle vurdu

    Rus ordusu Ukrayna yı Kalibr füzeleriyle vurdu #1

    Rus ordusu Ukrayna yı Kalibr füzeleriyle vurdu #2


    İlginizi Çekebilir

    Renault, tepkiler nedeniyle Rusya'daki üretimi yine durdurdu
    Otomobil

    Renault, tepkiler nedeniyle Rusya'daki üretimi yine durdurdu

    Hyundai, şubatta 10 binden fazla elektrikli Ioniq 5 sattı
    Otomobil

    Hyundai, şubatta 10 binden fazla elektrikli Ioniq 5 sattı

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Görüş Bildir