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- Rus ordusu Ukrayna'yı Kalibr füzeleriyle vurdu
Rus ordusu Ukrayna'yı Kalibr füzeleriyle vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Jitomir'de bulunan Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depolarının Karadeniz'den fırlatılan Kalibr füzeleriyle vurulduğunu belirtti.
- İHA
- 26.03.2022 - 11:56
- Güncelleme : 26.03.2022 - 12:08
Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı.
Rus birliklerinin Ukrayna'ya karşı bombardımanları devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
4 KALİBR FÜZESİ ASKERİ MÜHİMMAT DEPOLARINI İMHA ETTİ
Açıklamasında, Karadeniz'den fırlatılan 4 Kalibr füzesi ile Jitomir bölgesinde bulunan Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depolarının hedef alındığı bildirildi.
Saldırı sonucu depoaların imha edildiği ifade edildi.
Rus ordusu Ukrayna'yı Kalibr füzeleriyle vurdu