Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi

Sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama yaşandı. Yetkililer vatandaşlara hava alarmlarını dikkate almalarına yönelik çağrı yaptı.

Ukrayna güne patlama sesleri ile uyandı...

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

8 ayın geride kaldığı savaşta, her iki ülkede ağır kayıplar verilirken savaşın şiddeti her geçen gün artıyor.

Sabah saatlerinde Kiev'e saldırı düzenlendi

Ukrayna'nın karşı saldırı başlatmasının ardından ele geçirdiği toprakları kısmen kaybeden Rus yönetimi bu sabah saatlerinde bir kez daha başkent Kiev'i vurdu.

Ukrayna, Rus güçlerinin sabah erken saatlerde düzenlediği saldırılarda kamikaze dronelar kullandığını açıkladı. Şehirde gerçekleşen iki patlama da korkuya neden oldu.

Rus ordusu bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu VİDEO



Vatandaşlara çağrı yapıldı

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, bölge sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almalarına yönelik çağrı yaptı.

Saldırıların nasıl gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

10 Ekim'de de saldırı düzenlenmişti

Kiev'de yaşanan patlamalardan birinin sesi AA kamerasına yansıdı.

Öte yandan Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.