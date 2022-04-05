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    Rus ordusu Bucha’da bir sivili vurdu: O an

    Ukrayna’nın Bucha kentinde bir sivilin Rus ordusu tarafından vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:09
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    Rus ordusu Bucha’da bir sivili vurdu: O an

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş sürüyor…

    Her ne kadar Rus tarafı yalanlasa da Ukraynalı sivillerin öldürüldüğüne dair yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

    VURULMA ANI

    Başkent Kiev’in Bucha kentinde bir sivilin Rus ordusu tarafından vurulma anı kameraya yansıdı.

    İnsansız hava aracı (İHA) ile kaydedilen görüntülerde, sokakta ilerleyen bir Ukraynalının tanktan ateş edilerek öldürüldüğü görüldü.

    “410 SİVİLİN CESEDİ ÇIKARILDI”

    Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Bucha, Irpin ve Gostomel gibi Kiev bölgesinde bulunan şehirlerdeki sivil ölümlerine ilişkin “Saldırıların ilk gününden beri Ukrayna halkına karşı yapılan soykırım için savcılık ve istihbarat makamları beraber çalışıyor. Kiev bölgesinden 410 sivilin cesedi çıkarıldı. Bunlardan 140 tanesi ben ve diğer uzmanlar tarafından incelendi. Kolluk kuvvetleri çalışıyor ve Rusya’nın savaş suçlarını belgeliyor.” açıklamasında bulunmuştu.

    Rusya ise Kiev bölgesinde kaydedilen cansız beden görüntülerinin kurmaca olduğunu iddia ediyor.

    Rus ordusu Bucha’da bir sivili vurdu: O an VİDEO

    Rus ordusu Bucha’da bir sivili vurdu: O an #1

    Rus ordusu Bucha’da bir sivili vurdu: O an #2


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