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    Rus ordusu Donetsk'te kilise bombaladı

    Svyatogorsk kasabasında vatandaşların sığındığı bir kiliseye düzenlenen saldırı sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 08:49
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    Rus ordusu Donetsk'te kilise bombaladı

    Rus ordusu akşam saatlerinden itibaren Donetsk bölgesinde yer alan Gostomel kentine saldırılar düzenledi.

    Roketler nedeniyle patlamanın şiddeti kent dışında yer alan bölgelerden hissedildi.

    UKRAYNA: SİVİLLER HEDEF ALINDI

    Rus medyasına yer alan haberlerde, Rus uçaklarının Ukrayna ordusuna ait tesisleri vurduğu iddia edilirken, Ukrayna medyası ise Gostomel'deki Rus saldırılarında sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını ifade etti.

    KİLİSEYİ DE BOMBALADILAR

    Saldırıların bir başka adresi ise Donetsk'e bağlı Svyatogorsk kasabası oldu. Buraya yapılan saldırılarda bölgenin en büyük kiliselerinden biri olan Svyatogorsk Lavra kilisesi bombalandı.

    Rus ordusu Donetsk te kilise bombaladı #1

    YARALANMALAR OLDU

    Kilisenin sığınaklarında bulunan onlarca kişi, bombaların hedefi olurken bazılarının ise yaralandığı öğrenildi. Bölgedeki kurtarma ekipleri tarafından kilisenin sığınağında gizlenen vatandaşlar daha güvenli yerlere tahliye edildi.

    Rus ordusu Donetsk te kilise bombaladı #2


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