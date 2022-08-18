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- Rus ordusu gece saatlerinde Harkiv'e roketli saldırı düzenledi: 7 ölü
Rus ordusu gece saatlerinde Harkiv'e roketli saldırı düzenledi: 7 ölü
- 18.08.2022 - 08:51
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 176'ncı güne girildi.
Sivil yerleşim yerlerini vuran Rus ordusu, yüzlerce can kaybına neden oluyor.
Öe yandan Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentini de ateş altında tutmaya devam ediyor.
7 ölü, 17 yaralı
Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov tarafından, gece saatlerinde açıklama geldi.
Açıklamada, Rus ordusunun Harkiv şehrindeki 3 katlı binaya roketli saldırı düzenlediği ve saldırı kapsamında 7 kişinin öldüğü, 17 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Evsiz kalanlara barınak sağlandı
Yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapıldığını belirten Terehov, evsiz kalanlara da barınak sağlandığını ifade etti.
"Rusya'yı ve ölümü yeneceğiz"
Terehov, "Ukrayna ve Harkiv'i ne kadar bombalasalar bombalasınlar, bizler sadece hayatta kalmakla kalmayacağız, aynı zamanda kazanacağız da. Rusya'yı ve ölümü yeneceğiz." ifadesini kullandı.