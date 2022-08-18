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    Rus ordusu gece saatlerinde Harkiv'e roketli saldırı düzenledi: 7 ölü

    Harkiv kentindeki 3 katlı bina gece saatlerinde Rusya tarafından saldırıya uğradı. Düzenlenen roketli saldırıda 7 kişi ölürken 17 kişi ise yaralandı.
    • 18.08.2022 - 08:51
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    Rus ordusu gece saatlerinde Harkiv'e roketli saldırı düzenledi: 7 ölü

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 176'ncı güne girildi.

    Sivil yerleşim yerlerini vuran Rus ordusu, yüzlerce can kaybına neden oluyor.

    Öe yandan Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentini de ateş altında tutmaya devam ediyor.

    7 ölü, 17 yaralı

    Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov tarafından, gece saatlerinde açıklama geldi.

    Açıklamada, Rus ordusunun Harkiv şehrindeki 3 katlı binaya roketli saldırı düzenlediği ve saldırı kapsamında 7 kişinin öldüğü, 17 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

    Rus ordusu gece saatlerinde Harkiv e roketli saldırı düzenledi: 7 ölü #1

    Evsiz kalanlara barınak sağlandı

    Yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapıldığını belirten Terehov, evsiz kalanlara da barınak sağlandığını ifade etti.

    "Rusya'yı ve ölümü yeneceğiz"

    Terehov, "Ukrayna ve Harkiv'i ne kadar bombalasalar bombalasınlar, bizler sadece hayatta kalmakla kalmayacağız, aynı zamanda kazanacağız da. Rusya'yı ve ölümü yeneceğiz." ifadesini kullandı.

    Rus ordusu gece saatlerinde Harkiv e roketli saldırı düzenledi: 7 ölü #2


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