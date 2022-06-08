Rus ordusu Harkiv'deki AVM'yi vurdu

Rus birliklerinin füzelerle saldırdığı "Vostorg" isimli alışveriş merkezi ağır hasar alırken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş şiddetini daha da artırdı.

Saldırılar devam ederken, Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri Harkiv'e gece yarısı füze saldırısı yapıldı.

Saldırıda, "Vostorg" adlı alışveriş merkezinin binası kısmen yıkıldı.

Alışveriş merkezini füzelerle vurdular

Alışveriş Merkezi Müdürü Svetlana Giulina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin füzelerle alışveriş merkezini vurduğunu belirterek "Saldırı gece yarısı civarında oldu. Doğrudan bu binayı vurdular." dedi.

"Market kısmını pazartesi gününe kadar açmak için çalışacağız"

Binanın büyük kısmının hasar gördüğünü ve market bölümünün de bundan etkilendiğini belirten Giulina, "Düşmana inat biz market kısmını pazartesi gününe kadar açmak için çalışacağız." diye konuştu. Giulina, saldırı sonucu yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan; gece patlama seslerinin duyulduğu şehirde, dün akşamdan beri üç füze saldırısı düzenlendi.