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Rus ordusu Kiev'e ilerliyor

Rus ordusu Kiev'e ilerliyor

Dört bir tarafından kuşatılan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de direniş devam ederken, Rus ordusuna ait zırhlı araçların ilerleyişi uyduya yansıdı.