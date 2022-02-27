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    Rus ordusu Kiev'e ilerliyor

    Dört bir tarafından kuşatılan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de direniş devam ederken, Rus ordusuna ait zırhlı araçların ilerleyişi uyduya yansıdı.
    • REUTERS
    • 27.02.2022 - 23:15
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    Rus ordusu Kiev'e ilerliyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rus ordusu, ülkenin çeşitli noktalarında Ukraynalı güçlerle çatışıyor.

    Rus güçlerine bağlı zırhlı araçlar, kuzey, güney ve doğu olmak üzere üç koldan başkent Kiev'i kuşatma planları doğrultusunda ilerliyor.

    IVANKIV'DEN KIEV'E DOĞRU İLERLİYORLAR

    Rus ordusunun 5 kilometrelik zırhlı araç konvoyu, uydu görüntülerine yansıdı.

    Ivankiv'in kuzeydoğusundaki Rus ordusu, başkent Kiev'e doğru ilerleyişi fotoğraflara yansıdı.

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    Rus ordusu Kiev e ilerliyor #2

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